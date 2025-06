Basilicata, al via lo screening regionale sul tumore alla prostata

POTENZA – Ha preso il via ieri in Basilicata lo screening regionale sul tumore della prostata. Già 500 le prenotazioni per una popolazione target di circa 90.000 persone. Abbiamo intervistato a riguardo il direttore dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author