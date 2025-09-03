Basilicata: al via la stagione venatoria ma è polemica sui tesserini

Alla vigilia dell’apertura della stagione 2025/26 quattro delle principali associazioni di appassionati, Italcaccia, Arcicaccia, E.P.S. e Enalcaccia hanno criticato il metodo di emissione dei tesserini. Secondo i cacciatori lucani i contestuali rilasci dei documenti in versione digitale e cartaceo creano problemi all’utenza.

