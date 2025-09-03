3 Settembre 2025

Basilicata: al via la stagione venatoria ma è polemica sui tesserini

Giuseppe Cutro 3 Settembre 2025
centered image

È iniziata la stagione venatoria in Basilicata ma le associazioni di cacciatori lamentano problemi con il rilascio dei tesserini. Abbiamo chiesto il parere dell’assessore regionale all’agricoltura Carmine Cicala

Alla vigilia dell’apertura della stagione 2025/26 quattro delle principali associazioni di appassionati, Italcaccia, Arcicaccia, E.P.S. e Enalcaccia hanno criticato il metodo di emissione dei tesserini. Secondo i  cacciatori lucani i contestuali rilasci dei documenti in versione digitale e cartaceo creano problemi all’utenza.

