Basilicata: al via la stagione venatoria ma è polemica sui tesserini

Alla vigilia dell’apertura della stagione 2025/26 quattro delle principali associazioni di appassionati, Italcaccia, Arcicaccia, E.P.S. e Enalcaccia hanno criticato il metodo di emissione dei tesserini. Secondo i cacciatori lucani i contestuali rilasci dei documenti in versione digitale e cartaceo creano problemi all’utenza.
È iniziata la stagione venatoria in Basilicata ma le associazioni di cacciatori lamentano problemi con il rilascio dei tesserini. Abbiamo chiesto il parere dell’assessore regionale all’agricoltura Carmine Cicala
