Basilicata: ad un anno di distanza la diga Camastra non desta più preoccupazioni

Un anno fa raccontavamo del bacino della Camastra quasi vuoto e con le restrizioni che sono durate per tutto l’autunno. Oggi la situazione non desta preoccupazioni mentre soffrono le dighe del Pertusillo e di Monte Cotugno

Mentre non desta più preoccupazione il bacino idrico Basento-Camastra, la situazione è inversa nelle dighe del Pertusillo e Monte Cotugno con il grave deficit che riguarda l'invaso della Val d'Agri, dove risultano invasati 48,7 milioni di metri cubi, addirittura quasi 23 in meno rispetto ai 71 milioni di dodici mesi fa.



