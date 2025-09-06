Basilicata: a Potenza e Matera sportelli per sostenere le vittime di reati

La Regione Basilicata, in partenariato con la Cooperativa Sociale Studio Iris, con il contributo del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ha lanciato il progetto Di.Co – “Informazione e assistenza alle vittime. Il diritto di comprendere e di essere compresi”, un’iniziativa innovativa volta a tutelare e sostenere le vittime di qualsiasi tipologia di reato.
In Basilicata saranno aperti degli sportelli per offrire accoglienza e sostegno per le vittime di reati
