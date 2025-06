Basell non mette in vendita sito di Brindisi. La Filctem Cgil:”situazione allarmante”

Il sito produttivo di Basell di Brindisi resta fuori dalla vendita dei principali impianti europei annunciata dal colosso chimico . La decisione preoccupa fortemente lavoratori e sindacati per il futuro del petrolchimico nel capoluogo messapico . Si rivelano sempre più fondati i timori espressi da tempi dalla Filctem Cgil. Il segretario regionale Antonio Frattini in una nota sottolinea la necessità a questo punto di chiedere l’immediata convocazione del tavolo regionale dí monitoraggio delle crisi aziendali della Regione Puglia per capire esattamente quali siano gli intendimenti aziendali per il futuro dell’impianto brindisino e per i lavoratori diretti e indiretti coinvolti

