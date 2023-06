Baseball C/M: Taranto batte Teramo e si tiene stretto il primo posto

Serviva una vittoria ed è stata raggiunta. I Tritons Taranto hanno confermato quanto di buono fatto finora nel Girone O del campionato nazionale di Serie C, battendo con un largo 25 a 2 gli abruzzesi del Teramo.

La vigilia era condita ancora da un’infermeria affollata, a cui si sono aggiunti anche Pacente e Lupo, il manager Motolese ha dovuto fare scelte obbligate ma ha ritrovato finalmente Marco Costante e ha lanciato in prima squadra il 2005 Nicola Lo Savio, entrambi autori di una prestazione ottima.

Al campo comunale di Torricella, sono stati gli ionici a partire in difesa con Carlos Clemente sul monte di lancio; a ricevere i suoi lanci Pedro Lara; a presidiare il campo interno vengono schierati Mucavero, Patruno, Ramirez e Ruiz, mentre nel campo esterno ci sono Costante, Lo Savio e Scarnera.

I Tritons sono entrati subito in partita, senza concedere punti al Teramo nel primo inning, mentre i tarantini hanno sfoderato un big inning incredibile da 13 punti in cui brilla il fuoricampo a basi piene (Grand Slam) di DaryRuiz, talentuoso prodotto del vivaio, dominicano di nascita ma oramai tarantino di adozione.

La partita è stata fortemente condizionata da questo primo inning, ma il Teramo con orgoglio ha provato a reagire e ha segnato due punti tra il terzo e il quarto inning, fissando il parziale di 13 a 2 alla fine del quarto. Nel quinto inning, il manager dei Tritons Rafael Motolese ha cambiato lanciatore, avvicendando il perfetto Carlos Clemente con Gabriel Mucavero, che ha trovato sin da subito un grande feeling con lo strike.

I rossoblu si sono scossi e hanno ritrovato un grande attacco, capace di segnare ben 12 punti, in cui si segnalano i doppi di Lara e Ramirez e un inside homerundi Pippo Patruno. Nel sesto e settimo inning, la squadra tarantina si è limitata a controllare la partita, chiudendola al settimo per manifesta superiorità.

“Bisognava vincere per conservare il primo posto queste partite, che sulla carta possono sembrare semplici, nascondono tante insidie se non si ha il giusto approccio. I miei ragazzi hanno dimostrato di essere concentrati e determinati”, ha spiegato il manager Motolese.

Nell’altra partita del girone, Chieti ha battuto Bari confermando il secondo posto in classifica. Ora per i Tritons un turno di riposo, per tornare in campo domenica 2 luglio nel match clou dell’intero Girone O con Chieti.

