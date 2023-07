Baseball C/M: Problema diamante, Tritons Taranto rinunciano ai playoff

La Asd Tritons Taranto Baseball in questi anni ha sempre prestato molta attenzione alla comunicazione come forma di rispetto verso i propri soci, i tecnici, gli atleti e soprattutto i nostri tifosi. Siamo stati trasparenti quando perdevamo anche di molti punti e lo siamo stati altrettanto dopo le vittorie.

In linea con i nostri principi, anche in questo momento molto difficile per noi e per i nostri ragazzi, sentiamo il dovere di comunicare che abbiamo rinunciato a giocare i playoff, un diritto conquistato sul campo con una stagione straordinaria culminata con il primo posto nel girone O del campionato nazionale di Serie C.

Tale decisione è motivata dalla completa assenza, nel breve e medio termine, di una struttura sportiva adeguata ad ospitare un eventuale campionato di Serie B di baseball. Per senso di responsabilità verso il nostro progetto, i soci e i nostri sostenitori, abbiamo ritenuto che sarebbe stato uno sbaglio avventurarci, un’altra volta, in un labirinto senza uscita. Una strada che conosciamo bene, un dejavu del 2021, anno in cui siamo stati costretti a lasciare il campo di Tramontone senza che sia stata fornita un’alternativa, che ci ha portato ad emigrare a Torricella.

Nutriamo ancora speranza nel futuro. Il progetto della struttura polivalente di Taranto 2 è l’unica via d’uscita da una situazione divenuta insostenibile, senza un campo su Taranto tutto il progetto rischia di saltare.

Purtroppo, i tempi della politica e della Pubblica Amministrazione non collimano però con quelli imposti dalla vita reale di un’associazione sportiva e, a pagarne le conseguenze, oggi, sono i Tritons che, per forza di cose, devono rinunciare a un diritto acquisito sul campo con tanto sudore e sacrificio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp