Baseball C/M: Battuto Bari, Taranto non molla la testa della classifica

Serviva una risposta dopo la batosta di domenica scorsa con il Chieti e i ragazzi di Motolese non si sono fatti attendere, offrendo una prestazione convincente e conducendo la partita dal primo al nono inning contro i cugini dei Warriors Bari.

La partita si è giocata sotto un sole cocente, con i rossoblu ionici che hanno schierato sul monte di lancio Gabriel Mucavero, coadiuvato dal ricevitore Pedro Jesus Lara. Il Bari era desideroso di vittoria dopo le tre sconfitte patite in questo 2023 e ha segnato subito al primo inning grazie a un “fuoricampo” di Mosè Serino che ha approfittato di un lancio rimasto troppo alto. Ma i Tritons hanno risposto subito con veemenza e hanno segnato ben cinque punti al primo inning, grazie alla vitalità di tutto l’attacco, tra cui spicca il doppio di Dary Ruiz.

Nel secondo inning, solo zeri sul tabellone, mentre al terzo attacco i Tritons hanno segnato ulteriori 3 punti, fissando il parziale sul risultato di 8 a 1 per i padroni di casa. Nel quinto inning, nel loro turno in attacco, i Warriors Bari hanno provato a scuotersi e hanno approfittato di un passaggio a vuoto del reparto difensivo tarantino, segnando tre punti.

A questo punto, Motolese ha cambiato lanciatore, chiamando sul monte Carlos Gordon che ha chiuso una situazione che si era complicata. Il Taranto non si è disunito, anzi ha reagito con veemenza. A suonare la carica, come spesso è accaduto quest’anno, è stato Dary Ruiz che ha colpito duro il lanciatore barese Serino, siglando un doppio. Lo hanno seguito a ruota Lara e Gordon e alla fine sono stati 5 i punti per i tarantini, che hanno ristabilito subito le distanze. Il parziale è stato di 13 a 4 per il Taranto.

Nel sesto inning, non è successo niente per entrambe le squadre, mentre al settimo il Bari ha segnato 3 punti, portandosi sul 13 a 7. I baresi si sono accesi e a questo punto hanno creduto nella rimonta, salvo incontrare una squadra tarantina che è rimasta lucida, con un parco lanciatori di livello. Gordon Clemente ha chiuso l’ottavo inning a zero, mentre Ruiz al nono ha infilato tre strikeout consecutivi che di fatto hanno chiuso la partita sul 14 a 7 per i Tritons Taranto.

Per effetto di questa vittoria, i tarantini conservano il primo posto in classifica nel girone O. Il Chieti dovrà recuperare la partita non giocata questa domenica il 23 di Luglio. Domenica prossima, i Tritons chiudono la regular season in trasferta a Teramo, contro i Bears. Serve una vittoria per assicurarsi il primato in classifica ed aspettare i risultati del Chieti.

“Stiamo giocando una stagione incredibile”, dice il presidente Maggio. “Se penso che questi ragazzi durante la settimana possono allenarsi solo in gabbia di battuta, a Torricella giochiamo solo le partite, quindi possiamo dire di giocare sempre in trasferta. Abbiamo richiesto un incontro all’Assessore allo Sport del Comune di Taranto per capire come si sta evolvendo la situazione campo o altre eventuali soluzioni, senza aver ricevuto ancora nessuna risposta. Credo che questi ragazzi lo meritino”.

