Baschirotto-Strefezza, Lecce sbanca Cremona

Con i gol di Baschirotto e Strefezza, entrambi nella ripresa, il Lecce supera la Cremonese a domicilio riprendendo il cammino salvezza interrotto dalle battute d’arresto con Verona e Salernitana. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, terminato a reti bianche, il Lecce fa sua la gara nella ripresa in poco più di dieci minuti: al 58’ sblocca Baschirotto (terzo gol stagionale) su azione d’angolo, poi raddoppia (69’) Strefezza con un assolo chiuso da un chirurgico sinistro dal limite che fulmina Carnesecchi. Per il brasiliano è l’ottavo centro in campionato. Con questa vittoria, i giallorossi di Marco Baroni salgono a quota 23 punti in classifica.

La squadra di Baroni ha dominato soprattutto a centrocampo dove Hjulmand ha fatto la differenza sia in fase di impostazione che in chiusura, lasciando pochissimi spazi alla Cremonese. I giallorossi hanno indirizzato la partita sotto il profilo dell’intensità mettendo in totale crisi i padroni di casa che di fatto non sono mai riusciti a calciare verso la porta se non dopo il 2-0 (con Felix).

Senza la possibilità di ragionare la Cremonese ha finito per perdere palloni e fiducia un minuto dopo l’altro. Il Lecce ha giocato con intelligenza, senza mai scoprirsi e sfiorando nel primo tempo il gol con Colombo per poi chiudere i conti nella ripresa.

Decisivo uno schema su calcio d’angolo, con Hjulmand bravo a trovare al centro dell’area il difensore centrale Baschirotto che di testa non ha lasciato scampo a Carnesecchi sotto misura. A quel punto Ballardini, senza Okereke infortunato, ha provato ogni carta inserendo sia Felix che Tsadjout ma senza ottenere risposte positive.

Anzi, è stato il Lecce a trovare in contropiede il gol del 2-0 con un bellissimo sinistro a girare di Strefezza dal limite dell’area. Un gol di straordinaria bellezza e che di fatto ha spento anche le ultime speranze della Cremonese. I grigiorossi hanno provato a gettarsi in avanti ma senza costrutto e il solo Felix ha impegnato Falcone costretto a mettere i pugni per un tiro dal limite. Senza altri scossoni la gara si è chiusa con il Lecce in controllo e tra i fischi della tifoseria di casa.

CREMONESE-LECCE 0-2 (0-0)

RETI: 58’ Baschirotto (L), 69’ Strefezza (L)

CREMONESE (5-3-2): Carnesecchi, Sernicola, Ferrari, Chiriches (74’ Aiwu), Vasquez, Valeri(60’ Felix), Benassi, (66’ Tsadjout) Meitè, Pickel (46’ Castagnetti), Dessers, Ciofani (60’ Galdames). Panchina: Saro, Sarr, Bianchetti Ghiglione, Okereke. All. Ballardini.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez (85’ Helgason), Hjulmand, Blind (39′ Askildsen), Di Francesco (74’ Banda), Colombo (85’ Voelkerling), Strefezza (74’ Oudin). Panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Lemmers, Cassandro, Pezzella. All. Baroni.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

AMMONITI: Pickel (C); Colombo, Askildsen (L).

NOTE: Angoli 4-8. Recuperi 2′ e 4”. Spettatori 11.189.

