Barricata in casa per sfuggire all’ira dell’ex: un arresto nel Tarantino

Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti dell’ex convivente.

L’intervento è scattato a seguito di una chiamata d’emergenza al 112 da parte della donna, che si era barricata nella propria abitazione per sfuggire all’ira dell’ex compagno, in forte stato di agitazione, mentre tentava di sfondare la porta d’ingresso.

I militari sono giunti tempestivamente sul posto e sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse entrare e mettere in pericolo la vittima. Dai primi accertamenti è emerso che l’individuo non sarebbe nuovo a episodi di violenza: nei giorni precedenti la donna aveva infatti sporto denuncia per comportamenti persecutori, minacce e aggressioni, già oggetto di valutazione nell’ambito del Codice Rosso.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Taranto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’Arma dei Carabinieri ha ricordato che sul territorio provinciale sono attive le stanze protette “Una stanza tutta per sé”, ambienti dedicati in cui le vittime di violenza domestica possono sporgere denuncia in un contesto riservato e tutelato.

