Barone (M5S): “Stop al fotovoltaico nella laguna di Varano”

La consigliera regionale: “Energia pulita, ma non in un habitat vulnerabile”. È scontro sul progetto galleggiante



Si è tenuta oggi, lunedì 16 giugno, in V Commissione Ambiente del Consiglio Regionale della Puglia l’audizione richiesta dal Movimento 5 Stelle sul controverso progetto di un impianto fotovoltaico galleggiante da 195 megawatt da realizzarsi nella laguna di Varano, nel Foggiano. A esprimere netta contrarietà è la consigliera regionale Rosa Barone, che ha definito la proposta “incompatibile con un’area a forte valenza ambientale e paesaggistica”.

“La laguna è un corpo vivo, da proteggere e valorizzare – ha dichiarato Barone -. Non può essere trattata come un semplice bacino artificiale”. La giunta comunale di Cagnano Varano ha rilasciato un nullaosta per l’avvio della fase istruttoria, ma senza consultare preventivamente la cittadinanza né i comuni di Ischitella e Carpino, che oggi hanno depositato una nota ufficiale in Commissione dichiarando la propria contrarietà al progetto.

Durante l’audizione, è stato evidenziato come gli impianti galleggianti finora realizzati in Italia siano collocati in bacini chiusi e statici, a differenza della laguna di Varano, habitat costiero vulnerabile. “Anche impianti su scala ridotta possono modificare temperatura e ossigenazione dell’acqua, innescando processi dannosi come la proliferazione di specie invasive”, ha ricordato l’assessora.

Barone ha ribadito il sostegno del M5S alle energie rinnovabili, ma ha aggiunto che non si può procedere “a scapito di ecosistemi delicati come le nostre lagune”. In tal senso, ha annunciato che a breve partiranno interventi di dragaggio nelle lagune di Varano e Lesina, grazie allo sblocco di circa 3 milioni di euro trasferiti dalla Regione alla Provincia di Foggia nel 2003 e recentemente recuperati tramite una sinergia istituzionale.

La consigliera ha inoltre chiesto che la Regione istituisca una task force permanente a supporto dei Comuni nella gestione delle aree lagunari, e ha sollecitato la calendarizzazione delle proposte di legge depositate dal M5S e dal consigliere Napoleone Cera, finalizzate a garantire la salvaguardia normativa di questi ambienti naturali.

La proposta del M5S prevede, tra le altre misure, la creazione di un fondo regionale dedicato e la redazione di piani di gestione condivisi, con il coinvolgimento diretto di Comuni, Province, Arpa Puglia e ASSET. Barone ha infine chiesto un aggiornamento dell’audizione per ascoltare anche la Capitaneria di Porto e ha sollecitato una maggiore presenza del Parco del Gargano, che si è limitato a inviare una nota di contrarietà ma non ha partecipato all’incontro.

A margine, la consigliera ha ricordato anche l’urgenza di intervenire su episodi di abusivismo come quello documentato a Baia Zaiana, a Peschici, dove è stata segnalata la presenza di una golf car impiegata come navetta su un tracciato realizzato illegalmente negli anni per accedere alla spiaggia.

“Dobbiamo agire con determinazione per proteggere le zone di pregio della nostra regione. Solo così possiamo offrire uno sviluppo sostenibile e rispettoso del territorio al nord della Puglia”, ha concluso Rosa Barone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts