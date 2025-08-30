Barletta, weekend tricolore con le Frecce

Sabato 30 e domenica 31 agosto Barletta celebra le Forze Armate con cerimonie, concerti e lo spettacolare Air Show delle Frecce Tricolori, atteso domenica alle 16 sulla Litoranea Mennea. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Maria Fiorella See author's posts Tags: aeronautica Barletta frecce tricolori Continue Reading Previous Il maltempo sferza la Bat con pioggia e vento: allagata Margherita di Savoia potrebbe interessarti anche Il maltempo sferza la Bat con pioggia e vento: allagata Margherita di Savoia 29 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo Tragedia nelle campagne di Trani: 73enne muore in un incendio 29 Agosto 2025 Maria Fiorella Maltempo: albero cade sulla Ss16 tra Barletta e Canne della Battaglia 29 Agosto 2025 Maria Fiorella Barletta, il mercato resta dov’è: la delibera del Consiglio 29 Agosto 2025 Maria Fiorella Trani, parco scuola guida: apertura imminente 28 Agosto 2025 Maria Fiorella Barletta in lutto, addio a Mariagrazia Vitobello 28 Agosto 2025 Antonio Gargano
