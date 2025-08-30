30 Agosto 2025

Barletta, weekend tricolore con le Frecce

Maria Fiorella 30 Agosto 2025
Sabato 30 e domenica 31 agosto Barletta celebra le Forze Armate con cerimonie, concerti e lo spettacolare Air Show delle Frecce Tricolori, atteso domenica alle 16 sulla Litoranea Mennea.

Maria Fiorella

