Barletta vittorioso sul Bitonto, ma De Candia guarda subito allo Sciacca

BARLETTA – Il gol di Scaringella al Palmiotta di Modugno manda al tappeto il Bitonto e permette al Barletta di incamerare altri tre punti in campionato, risultato comunque ininfluente a Serie D già ottenuta. Per Pasquale De Candia resta comunque un viatico importante in vista dello Sciacca. Mercoledì alle 20:30 l’appuntamento con i siciliani, in palio c’è la semifinale contro la vincente di Montespaccato-Giulianova.

Il pubblico barlettano ha già risposto con un’affluenza che si prospetta importante, l’obiettivo triplete come nel 2022 è alla portata dei biancorossi ma servirà maggior determinazione rispetto all’1-1 in Sicilia. In caso di parità al novantesimo, si andrà direttamente ai rigori.

