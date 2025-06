Barletta, via Pizzetti nel caos: residenti si organizzano da soli

I residenti di via Pizzetti, a Barletta, denunciano la presenza di gruppi di giovani – spesso minorenni – che disturbano il quartiere con schiamazzi, vandalismi e comportamenti aggressivi. Nonostante le ripetute segnalazioni, le istituzioni non sono intervenute. I cittadini, esasperati, hanno iniziato a presidiare la zona in autonomia.

