Barletta, uova giocattolo per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria

Sarà una Pasqua più felice quella dei piccolissimi pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta. Tra le corsie sono infatti arrivati i volontari dell’associazione “Vicini al cittadino” per donare delle uova giocattolo. Medici e volontari quindi hanno distribuito questo piccolo omaggio ai 6 bambini ricoverati cercando così di alleviare la degenza degli stessi in un periodo di festa per tutti. Un gesto di umanità dal forte valore non solo simbolico ma anche terapeutico.

