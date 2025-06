Barletta, ufficiale l’ingaggio di Piarulli

BARLETTA – Secondo arrivo in mediana per il Barletta, che dopo Luca Guadalupi ufficializza anche l’ingaggio di Savio Piarulli. Dopo la lettera di addio alla piazza di Martina, il centrocampista andriese approda in biancorosso ritrovando il tecnico Massimo Pizzulli. Classe 2001, ha già giocato con le maglie di Bitonto e Monopoli ritagliandosi un ruolo importante nel panorama calcistico pugliese.

La scorsa stagione, Piarulli ha disputato 33 partite proprio con la maglia del Martina, mettendo a referto tre gol contro Angri, Ugento e Palmese e altrettanti assist, tutti nel 4-0 contro il Francavilla in Sinni. Il centrocampista è il quarto elemento annunciato dal Barletta dopo Da Silva, Guadalupi e Fernandes.

