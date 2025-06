Barletta, ufficiale l’ingaggio di Da Silva

BARLETTA – È Mateus Da Silva il primo elemento in organico ufficialmente annunciato dal Barletta. L’attaccante brasiliano, classe 1997, approda in biancorosso pochi giorni dopo l’approdo di Massimo Pizzulli sulla panchina del Puttilli.

Da Silva, in doppia cifra nelle ultime due stagioni tra Gravina e Fidelis Andria, è il primo rinforzo per l’attacco. La dirigenza barlettana supera la concorrenza spietata per il centravanti verdeoro, svincolatosi proprio dai federiciani nelle scorse settimane.

