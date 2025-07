Barletta, ufficiale l’arrivo di Manetta

BARLETTA – Il reparto difensivo del Barletta ha il suo primo annuncio ufficiale. Marco Manetta è un nuovo difensore biancorosso, come hanno comunicato i canali ufficiali del club pochi minuti fa. Il centrale laziale approda al Puttilli dopo aver rescisso il suo contratto con il Picerno, club a cui era legato fino al 2026.

Prima dell’arrivo in Basilicata, il difensore classe 1991 ha giocato nella prima parte di campionato a Messina. Per lui 32 partite nell’ultima stagione del girone C di Serie C, mettendo a referto due assist, entrambi contro l’Altamura, e partecipando a 12 clean sheets tra siciliani e rossoblu.

Il suo arrivo a Barletta era stato anticipato da un post del presidente biancorosso Marco Romano, che aveva ospitato Manetta in una delle sue sedi aziendali nel Lazio. Alla foto, pubblicata sui social del numero uno del club, ha fatto seguito l’annuncio ufficiale, il primo del mese di luglio.

