Barletta, ufficiale Iovieno

Antonio Gargano 29 Agosto 2025
BARLETTA – Nuovo innesto under per il Barletta, che rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Gabriel Iovieno. Classe 2007, laterale mancino brasiliano, arriva dalla Torres dopo la stagione disputata lo scorso anno nel girone H di Serie D con la maglia del Costa D’Amalfi.

Il terzino verdeoro si giocherà le sue carte probabilmente con Di Jeva, mentre i biancorossi si preparano a chiudere gli ultimi colpi over a ridosso della prima settimana di campionato. Occhi puntati in primis su Giuseppe Coccia, che potrebbe essere il primo di tre elementi in entrata.

