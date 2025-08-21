Barletta, ufficiale il ritorno di Giuseppe La Monica

Un anno dopo, Giuseppe La Monica torna al Barletta. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato il ritorno dell’attaccante classe 2001, dopo le 3 reti realizzate in 16 presenze nella seconda parte del campionato 2023/24. La Monica, dunque, ritrova il tecnico Massimo Pizzulli, dopo l’esperienza condivisa nella scorsa stagione in quel di Martina dove l’ex Taranto ha messo a segno 12 reti.
potrebbe interessarti anche
Audace Cerignola, Vitale ha firmato fino al 2028
Taranto, l’ultima idea per l’attacco è Francesco Margiotta
Taranto, Di Bari: “Cercheremo di arrivare al meglio ad inizio campionato”
Taranto, Di Bari replica a Contessa: “Nessun personalismo, la società è seria e determinata”
Maltempo, sopralluogo dell’assessore Cicala a Banzi e Genzano
Lecce, visite mediche per il centrale Jamil Siebert