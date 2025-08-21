21 Agosto 2025

Foto: SSD Barletta 1922

Barletta, ufficiale il ritorno di Giuseppe La Monica

Lorenzo Ruggieri 21 Agosto 2025
centered image

Un anno dopo, Giuseppe La Monica torna al Barletta. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato il ritorno dell’attaccante classe 2001, dopo le 3 reti realizzate in 16 presenze nella seconda parte del campionato 2023/24. La Monica, dunque, ritrova il tecnico Massimo Pizzulli, dopo l’esperienza condivisa nella scorsa stagione in quel di Martina dove l’ex Taranto ha messo a segno 12 reti.

centered image

