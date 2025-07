Barletta, ufficiale Fantacci

BARLETTA – La settimana del Barletta si apre con l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Tommaso Fantacci. L’ex numero 10 della Fidelis Andria approda in biancorosso dopo le anticipazioni della scorsa settimana, con la dirigenza barlettana che ha optato per il comunicato ufficiale nella mattinata in cui parte ufficialmente la vendita libera degli abbonamenti.

Fantacci, toscano classe 1997, è reduce da una stagione da 31 partite complessive in maglia federiciana tra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria, per un bottino di 9 gol e 5 assist in tutte le competizioni. Giunge a Barletta per completare il pacchetto offensivo dei biancorossi soprattutto sugli esterni di un potenziale 4-2-3-1 di Pizzulli, aggiungendosi a Laringe, Sasanelli e Giambuzzi, quest’ultimo pronto ad essere riconfermato dopo la scorsa stagione. Completa l’artiglieria pesante Da Silva, in attesa del centravanti che potrà essere pescato nei prossimi giorni tra Serie C e Serie D.

