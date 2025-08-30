Barletta, ufficiale Coccia

BARLETTA – Colpo over dalla Serie C per il Barletta, che nella mattinata di sabato ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Coccia. Classe 1993, esterno duttile, arriva dalla stagione chiusa al secondo posto con la maglia dell’Audace Cerignola. I biancorossi la spuntano sulla Sarnese nella corsa al laterale pugliese, che sarà a disposizione di Pizzulli già nelle prossime ore.
