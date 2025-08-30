30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Barletta, ufficiale Coccia

Antonio Gargano 30 Agosto 2025
centered image

BARLETTA – Colpo over dalla Serie C per il Barletta, che nella mattinata di sabato ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Coccia. Classe 1993, esterno duttile, arriva dalla stagione chiusa al secondo posto con la maglia dell’Audace Cerignola. I biancorossi la spuntano sulla Sarnese nella corsa al laterale pugliese, che sarà a disposizione di Pizzulli già nelle prossime ore.

About Author

Antonio Gargano

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Colpo a sorpresa del Monopoli: arriva Volpe dal Catanzaro

30 Agosto 2025 Flavio Insalata

Donzelli: “Non siamo rassegnati. In Puglia cerchiamo il miglior candidato, no a scambi clientelari”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali Puglia, Misiani: “Del centrodestra abbiamo perso le tracce”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

A Ceglie Messapica tre giorni di politica

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Manfredonia – Il comune si costituirà parte civile nel procedimento penale “mare e monti”

28 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Turismo della birra: pic-nic e degustazioni nei luppoleti italiani

28 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

potrebbe interessarti anche

Ostuni: scontro tra auto e autocarro: un ferito

30 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Verso Bari-Monza, Caserta: “Voglio propositività. Mercato? Gioca chi sta meglio”

30 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Virtus Francavilla, Coletti: “Felice della mia rosa, pronti per una grande sfida”

30 Agosto 2025 Dennis Magrì

Potenza, una bomba d’acqua allaga il capoluogo lucano

30 Agosto 2025 Francesco Cutro