Barletta, ufficiale anche Guadalupi

BARLETTA – Dopo Mateus Da Silva, c’è Luca Guadalupi. Il Barletta ufficializza il centrocampista classe 1996, reduce dalla promozione in Serie C conquistata con la maglia della Sambenedettese.

Otto gol e sei assist nella stagione 24/25 per il calciatore brindisino, protagonista assoluto con la doppietta di Teramo che ha decretato il trionfo dei rossoblu in campionato. Ufficiale lunedì pomeriggio il suo approdo in biancorosso: un ritorno nella sua Puglia dopo le esperienze con Nardò, Gravina, Molfetta, Taranto e Martina.

Primo innesto a centrocampo per il Barletta, che in mediana potrebbe chiudere a stretto a giro anche la trattativa per Cancelli. Pizzulli, in attesa di Fernandes tra i pali e Ligi in difesa, attende sviluppi sul blocco Martina: biancorossi alla finestra per Lupo, De Angelis, Piarulli e Silvestro.



