Barletta, truffa ai danni di un’anziana: arrestato

Un uomo, fingendosi dipendente postale, ha truffato una signora anziana di Barletta, riuscendo a entrare nella sua abitazione grazie a un abile inganno. La vittima, una donna vedova e sola, è stata convinta a consegnare circa 1.500 euro in contante e gioielli in oro per un valore complessivo di circa 20.000 euro, con la scusa di dover aiutare il “finto nipote” a pagare una multa imposta dai carabinieri. L’uomo, che ha agito con l’aiuto di un complice non ancora identificato, ha messo in atto una truffa ben congegnata, sfruttando la solitudine e la vulnerabilità della signora. Grazie all’intervento dei carabinieri della Sezione Operativa di Barletta e alla sinergia con altri reparti delle forze dell’Ordine, l’autore della truffa è stato identificato e arrestato. I militari sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva, che è stata restituita alla coraggiosa anziana, la quale non ha esitato a denunciare l’accaduto. Attualmente l’uomo si trova agli arresti domiciliari.

