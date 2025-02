Barletta, tre minorenni arrestati per rapina e lesioni

Tre minorenni sono stati arrestati per rapina e lesioni personali aggravate dopo aver aggredito un coetaneo e messo a segno un furto in un appartamento a Barletta lo scorso 3 dicembre. Durante l’irruzione, i giovani hanno trovato in casa solo il figlio minorenne dei proprietari, che è stato brutalmente picchiato con calci e pugni. I malviventi hanno poi rubato contante, gioielli in oro, un televisore, un monopattino elettrico e un iPhone. I tre ragazzi, tutti di 17 anni, sono stati identificati grazie a un’indagine condotta dal Commissariato di polizia di Barletta e coordinata dalla Procura della Repubblica per i Minorenni. Le indagini, che hanno incluso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, hanno portato alla loro arresto. Su richiesta della Procura, il Gip del tribunale per i Minorenni di Bari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, disponendo il loro collocamento presso l’Istituto penale Minorile di Bari. Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare eventuali collegamenti dei tre minori con altri crimini simili avvenuti recentemente nella città di Barletta.

