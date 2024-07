Barletta, tre colpi in arrivo

BARLETTA – Proseguono gli allenamenti al Puttilli per il Barletta, mentre si continua a guardare il fronte calciomercato. In arrivo Francesco Mariani e Mathias Longo per il centrocampo. In attacco, sfumato Puntoriere ormai a Nardò, è in dirittura d’arrivo il ritorno di Riccardo Lattanzio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author