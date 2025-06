Barletta, torna Kombat Mania: il 5 luglio la Castle Edition al Castello Svevo

Kombat Mania arriva alla sua tredicesima edizione e sceglie una cornice d’eccezione: i giardini del Castello Svevo di Barletta. L’appuntamento è per sabato 5 luglio, alle ore 19.30, con l’evento internazionale curato dalla palestra Sportslab diretta dal maestro Antonio Lisi.

Per la prima volta in città sarà assegnato un titolo europeo Iska, tra i più prestigiosi a livello mondiale. Oltre trenta atleti, provenienti da tutta Italia e dalla Francia, si affronteranno in incontri di K1 Rules Fight Code e Muay Thai. In palio anche il titolo italiano Pro Fight 1 (K1 Rules Fight Code), che vedrà il barlettano Corrado Corvasce opposto al siciliano Andrea Grillo. A tenere banco sarà anche la sfida per il titolo europeo Iska Pro tra Daniele Scuro, atleta di casa, e il francese Rudy Rousset, da Montpellier.

«Siamo fieri di organizzare quello che possiamo definire senza remore un evento storico – spiega il maestro Antonio Lisi – speriamo di non tradire le aspettative, forti anche di un’esperienza coltivata negli anni. Sarà una serata in grado di abbinare la sana competizione sportiva e lo spettacolo».

