Barletta: Tentano furto in studio medico, arrestati padre e figlio

Padre e figlio sono stati arrestati alla periferia di Barletta mentre fuggivano dopo aver tentato di rubare in uno studio medico. A chiamare la Polizia è stato lo stesso professionista che si era intrattenuto al lavoro più del solito. Gli arrestati sono entrambi di Molfetta: il padre, 48 anni, per l’occasione ha anche violato gli arresti domiciliari; suo figlio, invece, ha 20 anni. Secondo quanto emerge dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre il ragazzo era rimasto fuori con il ruolo di ‘palo’, suo padre, a volto coperto, aveva forzato con una pinza la porta di ingresso dello studio. Una volta entrato, però, ha notato che il medico era ancora lì e ha tentato la fuga. Gli agenti delle volanti, però, chiamati dal medico, sono giunti sul luogo e hanno bloccato i due che dovranno rispondere di tentato furto in concorso.

