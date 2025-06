Barletta, tassa sui passi carrabili triplicata: cittadini infuriati

Dopo l’aumento della TARI, a Barletta si accende la polemica per un nuovo rincaro che colpisce in pieno i cittadini: quello relativo alla tassa sui passi carrabili, che in alcuni casi registra un incremento fino al 300%. A denunciarlo è il Comitato Zona 167, che attraverso una nota firmata dal presidente Giuseppe Di Bari e da Raffaele Patella accusa l’amministrazione comunale di penalizzare ancora una volta chi rispetta le regole.

Nel mirino della protesta le cartelle esattoriali recapitate in questi giorni, considerate dai residenti come sproporzionate e prive di giustificazione. “A Barletta – si legge nella nota -, la legalità è un difetto da punire, mentre l’evasione fiscale sembra un errore trascurabile”.

Il Comitato sottolinea come, nonostante l’aumento delle tariffe, i servizi siano rimasti invariati o inesistenti. “La rimozione dei veicoli che ostruiscono i varchi carrabili è un’eccezione, i controlli sugli abusi una rarità e il censimento dei varchi irregolari inesistente”.

Il malcontento si lega anche a una questione emersa negli scorsi anni in sede di Consiglio Comunale, quando un’interrogazione fece luce su un “buco” da circa 100 milioni di euro per evasione sulla stessa tassa. L’allora assessore al ramo – ancora oggi in carica – si limitò a dichiarare che “vedremo”, senza che alcuna azione concreta sia seguita.

“Chi evade continua a farlo indisturbato, mentre chi è in regola paga anche per gli altri”, scrive il Comitato denunciando un sistema che “punisce la trasparenza e premia l’illegalità”.

La richiesta è chiara: un censimento completo e aggiornato dei passi carrabili, l’avvio di controlli puntuali su chi non è in regola e l’adozione di criteri di equità fiscale autentici. “Basta cartelle a sorpresa recapitate senza spiegazioni, basta con un sistema che mina la fiducia dei cittadini”, concludono Di Bari e Patella annunciando nuove iniziative per ottenere risposte immediate dall’amministrazione.

