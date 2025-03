Barletta, “strage” di portafogli al mercato: commercianti esasperati

Sabato nero per il mercato settimanale di Barletta, dove si è registrata una vera e propria “strage” di portafogli. Numerosi gli episodi di borseggio denunciati dagli ambulanti e dai clienti, con un senso crescente di abbandono da parte delle istituzioni. A denunciare la situazione è Savino Montaruli, presidente di CasAmbulanti, che lancia un appello al prefetto affinché intervenga immediatamente e convochi l’Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali in seduta pubblica.

«Non si tratta più di casi isolati – dichiara Montaruli -, ma di una realtà drammatica che sta degenerando. Mentre la politica locale si perde in cerimonie e sfilate di facciata, i commercianti, sia fissi che ambulanti, si sentono soli, senza tutela e privi di risposte concrete. Si pensa a spostare i mercati per accontentare pochi elettori, ma nessuno affronta i veri problemi: furti, rapine, insicurezza quotidiana».

Il sindacalista punta il dito contro l’inerzia delle amministrazioni e denuncia il mancato coinvolgimento delle associazioni nelle decisioni strategiche per la città: «Non abbiamo ancora notizie della convocazione dell’Osservatorio aperto alle associazioni e ai cittadini. Se tutto questo è sottovalutazione, è gravissimo. Se invece è disinteresse, è drammatico».

La giornata di sabato 22 marzo si è trasformata così in un campanello d’allarme per un’intera categoria che chiede rispetto, ascolto e protezione in un clima sempre più difficile.

