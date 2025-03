Barletta, sport e inclusione: al via il 1° torneo dell’amicizia

Lo sport conferma il suo fondamentale ruolo di ponte per costruire legami speciali. A Barletta giovanissimi under 10 sono scesi in campo per una giornata all’insegna del fair play, delle emozioni e dei sorrisi. Lo scopo – spiegano gli organizzatori – è quello di non avere per un giorno il cellulare in mano ma condividere calcio, sport, animazione, inclusione, facendo sì che i bambini vivano lo sport come condivisione senza nessun tipo di agonismo. A contendersi il titolo di campioni del 1° torneo dell’amicizia piccoli sportivi provenienti da Barletta, Trani, Andria e Canosa.

