Barletta-Spinazzola, due nuovi autobus sulla tratta della BAT

BAT – Due nuovi autobus per implementare i collegamenti su strada tra Barletta e Spinazzola. A partire dal 22 settembre, nei giorni festivi, la tratta che collega il co-capoluogo della BAT al comune al confine con la Basilicata potrà contare su una coppia aggiuntiva che si aggiunge alle tre già attive dal 15 giugno. In questo modo, saranno quattro le connessioni tra le due città, mentre nei giorni feriali si aggiungerà una nuova corsa che collegherà Barletta e Canosa. La decisione è stata presa per un miglior scambio tra la zona interna e quella costiera della sesta provincia pugliese, coinvolgendo i comuni dell’area ovest.

L’implementazione dei collegamenti fungerà da ulteriore tampone alla chiusura della tratta ferroviaria risalente al 2022. Da ormai tre anni, infatti, la Barletta-Spinazzola è interessata da lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento e riqualificazione, oltre all’ammodernamento dei passaggi a livello. La riapertura prevista per il 2023 è slittata dopo il ritrovamento di resti archeologici presso la stazione di Canne della Battaglia. Ora si punta ad un’accelerazione entro il 2026, anno in cui dovrebbe completarsi la realizzazione della fermata Barletta Ospedale che sarà immediatamente attivata. Successivamente toccherà all’elettrificazione della linea fino a Canosa, arrivando al completamento dell’opera su tutta la tratta. Nel frattempo, la dorsale murgiana della BAT dovrà contare sui bus e sull’implementazione che verrà apportata a partire dai due mezzi pronti dal 22 settembre.

