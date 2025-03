Barletta-Spinazzola 0-0, De Candia: «Manteniamo alta la guardia, testa a Sciacca»

BARLETTA – Non si dice soddisfatto dello 0-0 contro lo Spinazzola il tecnico del Barletta Pasquale De Candia, che nonostante la vittoria del campionato già arrivata domenica scorsa manifesta un pizzico di disappunto per il pareggio a reti bianche.

«Avremmo voluto vincerla e ad un certo punto abbiamo perfino rischiato di perderla – ammette il tecnico biancorosso – abbiamo cercato di mantenere alta l’attenzione perché volevamo tornare alla vittoria ma anche le motivazioni dell’avversario hanno inciso nel pareggio»

La testa, inevitabilmente, è rivolta alla sfida di mercoledì. Il Barletta andrà a Sciacca per l’andata dei quarti di Coppa Italia: «Adesso ci concentriamo sulla partita in Sicilia, dobbiamo essere lucidi e giocare sapendo che non varrà il gol in trasferta. Si gioca sui 180 minuti, nervi saldi e ci prepariamo al meglio».

