Barletta, sondaggio per Giuseppe Coccia del Cerignola

Il Barletta vuol chiudere il mercato con due grandi colpi: uno in difesa e uno nel reparto offensivo. Per l’attacco, oltre Mirko Carretta, è stato effettuato anche un sondaggio per Giuseppe Coccia del Cerignola. L’offerta è già stata fatta e si attende la risposta del calciatore. Coccia era stato uno dei primi nomi sul taccuino del direttore Sportivo Savino Daleno lo scorso giugno ma inizialmente sembrava che il calciatore non fosse disposto a scendere di categoria. Ora, però, pare che qualcosa sia cambiato e il barletta sta provando l’affondo decisivo.
