Barletta, si riparte: tre ingressi in organigramma

Inaugurato il nuovo corso del Barletta, con l’ingresso in società del gruppo Audace. A Savino Daleno il ruolo di responsabile dell’area tecnica della società biancorossa, mentre Giuseppe Iannone sarà il direttore generale. Per quanto riguarda il ruolo di club manager, invece, scelto Luca Tilia.

Daleno sul ritorno a Barletta e sul calciomercato

“Torno a lavorare per la squadra della mia città – le parole di Savino Daleno – darò il massimo. Il nostro obiettivo è quello di costruire una squadra ambiziosa, seria e solida. Abbiamo iniziato a sondare la disponibilità di calciatori importanti. Le idee sono chiare, ma i nomi non posso farli. Li farò a cose fatte. Bisogna muoversi sotto traccia per arrivare ai vari obiettivi che ci siamo prefissati. Non abbiamo bisogno dei soldi degli abbonamenti, c’è una società solida e l’allenatore verrà annunciato al ritorno del presidente Romano. Prima della conferenza stampa, però, qualche accordo è stato trovato con calciatori di primo livello. Nuovo allenatore? Ne stiamo parlando con la società. Stiamo ponderando ogni aspetto per fare la miglior scelta possibile”.

Sulla gestione del “Puttilli”

“Noi abbiamo fatto il primo anno di Eccellenza in condizioni disagiate – le parole di Iannone -, poi con l’avvento della Serie D siamo tornati al ‘Puttilli’. L’obiettivo principale è quello di avere la gestione del campo, così da avere gli spazi giusti a disposizione. Siamo, comunque, alla ricerca di più strutture possibili per non stressare troppo il manto erboso dello stadio”.

Sui giocatori sotto contratto

“Non abbiamo definito nulla – ha ammesso Daleno – ci muoveremo in sintonia con l’allenatore. Ogni discorso va rimandato, ma cercheremo di essere onesti. Con qualcuno, però, dovremo salutarci”.

Sul ruolo di Tilia

“Sarò una figura quasi da cuscinetto tra la segreteria e la dirigenza. L’obiettivo è strutturare la società anche in virtù di un eventuale salto in Serie C”.

