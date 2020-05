Condividi

Un uomo in sella a uno scooter ha investito un bambino mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, insieme a sua madre. Il centauro non si è fermato ma sulle sue tracce sono gli agenti di polizia locale perché nel fuggire avrebbe perso alcuni effetti personali. È accaduto poco prima delle 17 sul lungomare Pietro Mennea di Barletta, all'incrocio con via San Samuele. Il bambino, che ha 10 anni, è ricoverato all'ospedale di Barletta per accertamenti.