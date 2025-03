Barletta-Sciacca, cresce l’attesa: Curva sold out

Sale la febbre per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti in casa Barletta. Questa sera, alle 20:30, la squadra di De Candia sfiderà lo Sciacca, dopo l’1-1 dell’andata. Un appuntamento imperdibile per il popolo biancorosso, il quale ha risposto subito presente. Attraverso un post sui propri canali social, infatti, il Barletta ha annunciato il sold out della curva del ‘Puttilli’. Una motivazione ulteriore per la compagine pugliese in vista di un match delicato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author