GRAVINA – Un punto con rammarico per il Barletta sul sintetico del Vicino. Il Gravina stoppa i biancorossi sullo 0-0 con una prova ad altissima intensità agonistica, ma che non regala l’intera posta a nessuna delle due squadre.

Summa opta per il 3-5-2 con Actis Goretta e Murania come terminali offensivi, Farina risponde con il 4-2-3-1 con Lattanzio unica punta e il tridente Russo-Maccioni-Loiodice a supporto. Partono meglio i padroni di casa con una punizione di Tommasone che si stampa sulla barriera, il Barletta mostra gli artigli con un tiro al volo di Vicedomini al 22′ ma il pallone termina alto. Il Gravina torna in zona offensiva con Gambicchia, conclusione da posizione defilata e palla fuori. Al 31′ si riaffaccia in avanti la squadra di Farina, punizione di Vicedomini e stacco di Russo che sfiora il montante. Al 38′ è invece Coppola a provarci su calcio piazzato senza inquadrare la porta, al 42′ tocca alla testa di Pollidori mettere in affanno Mascolo. Due minuti dopo proteste in area gialloblù, Ligorio tocca il pallone con le mani mentre si avventa Russo, ma per l’arbitro non è calcio di rigore. Ultima chance con Loiodice al 46′, punizione deviata da Mascolo in corner. Primo tempo tutto qui, 0-0.

Ripresa che si apre esattamente come si è conclusa la prima frazione, ma stavolta Loiodice fa davvero paura: al 6′ destro a giro che sbatte sul palo a Mascolo battuto. All’11’ il Gravina risponde timidamente con Garnica, Piersanti ci mette i guantoni. Tre minuti dopo ancora un intervento dubbio su Loiodice non sanzionato dal direttore di gara. Al 17′ ancora una progressione biancorossa con Maccioni, palla sul secondo palo per Loiodice ma conclusione debole verso Mascolo. A metà frazione rientra anche Pignataro che prende il posto di Russo, ma ad incidere è ancora Loiodice: calcio piazzato dal lato corto sinistro dell’area, Mascolo risponde con i piedi. Ospiti stabilmente nella metà campo del Gravina, i biancorossi si distendono e Mascolo ringrazia ancora la mira imprecisa dell’attacco avversario all’89’.

Nei 5 di recupero non accade più nulla, Gravina e Barletta chiudono il match sullo 0-0. Primo pareggio stagionale per la squadra di Farina, murgiani che non riescono a centrare la prima vittoria stagionale. Gialloblù attesi ora a Fasano, al Puttilli arriva invece la Nocerina.