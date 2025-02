Barletta-Santa Maria Cilento 2-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Un piede e mezzo ai quarti di Coppa Italia Dilettanti grazie ai gol di Strambelli e Bernaola. Il Barletta batte 2-0 il Santa Maria Cilento e piazza un colpo importante nel triangolare che include anche il San Cataldo.

Soddisfatto Pasquale De Candia nel postpartita: “Abbiamo fatto un passo importante ma non siamo ancora ai quarti – sottolinea il tecnico – dobbiamo archiviare la pratica a San Cataldo ma teniamo d’occhio anche il match di mercoledì prossimo. Adesso testa al campionato, non voglio fare calcoli”.

Strambelli sottolinea l’importanza della gestione: “Ottimo approccio da parte nostra – evidenzia il dieci biancorosso – indirizzare subito la gara è stato fondamentale per gestire al meglio e chiudere i conti nel finale. Non accetto i mugugni dagli spalti, questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario e ha tutte le carte in regola per fare il triplete”.

De Felice rende merito al Barletta: “Inutile appellarsi all’infortunio di Di Giacomo – ammette il tecnico del Santa Maria Cilento – abbiamo affrontato una corazzata che non avrà problemi a passare il turno. Il Barletta può fare il triplete e oggi farebbe un campionato di vertice anche in Serie D. Noi giocheremo con onore il prossimo match”.

