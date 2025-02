Barletta, rubano un’auto e si schiantano: due arresti

Due uomini di nazionalità straniera sono stati arrestati a Barletta dopo essersi schiantati con un’auto rubata, all’incrocio tra corso Garibaldi e via Geremia di Scanno. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30. Il conducente della Citroen, ferito alla testa, è stato trasportato in ospedale, mentre il suo complice è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di nascondere delle bottiglie di alcolici trovate nell’auto. Sul posto sono intervenuti anche i proprietari della vettura rubata e la polizia Locale per i rilievi.

