Barletta, Romano: “Giorni decisivi per due innesti”

BARLETTA – In casa Barletta sono giorni decisivi per il completamento della rosa. Mentre è ormai imminente l’ingaggio di Antonio Figliola come portiere over dietro Fernandes, un centrale di difesa e un centravanti sono gli ultimi elementi da inserire nell’organico biancorosso, con la dirigenza che proverà a chiudere le trattative entro l’inizio del ritiro a Moliterno previsto per il 2 agosto.

Barletta che proverà ad affondare il colpo su Ryduan Palermo, che potrebbe essere il terminale offensivo davanti a Da Silva nel 4-2-3-1 di Pizzulli. L’argentino è conteso anche da Virtus Francavilla e Treviso, mentre il brasiliano arriverà in ritiro all’inizio della prossima settimana dopo aver espletato le ultime pratiche amministrative. I compagni di squadra lo attendono e guardano con entusiasmo alla prossima stagione.

In difesa, prende quota il nome di Enrico Silletti dell’Altamura. Potrebbe essere l’ex Bitonto a far coppia con Manetta, mentre si attendono sviluppi su Petta e Ligi per completare eventualmente un reparto che include anche Telera. Sul fronte societario, invece, è attesa nella giornata di martedì la firma che certifica l’ingresso al 30% dell’imprenditoria barlettana nel club, dopo il preliminare di fine maggio e in attesa di arrivare al 28 febbraio, termine ultimo per passare al definitivo 51% di Romano e al 49% di Bellino, Dibenedetto e Peres.

