Barletta, Romano: “Attendiamo novità sui biglietti in più per Teramo”

BARLETTA – Il Barletta attende novità sulla questione biglietti aggiuntivi per Teramo. Dopo il sold-out e la vendita di 2518 tagliandi in appena otto ore, la tifoseria biancorossa punta ad occupare anche un terzo della tribuna del Bonolis. Per la finale di Coppa Italia Dilettanti, potrebbero esserci circa un migliaio di barlettani in più rispetto alle attese. La società presieduta da Romano ha già inviato una mail a LND e Questura di Teramo per chiedere l’aumento della disponibilità. Non soltanto l’alta affluenza, ma anche la volontà di preservare l’ordine pubblico. Le novità su eventuali biglietti in più potrebbero arrivare nel corso delle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author