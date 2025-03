Barletta, riunito in Prefettura il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si è riunito nel Palazzo del Governo di Barletta il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ad essere convocati in Prefettura sono stati i primi cittadini della provincia di Barletta – Andria e Trani. Temi fondanti della riunione tra sindaci, Prefetto e comandanti provinciali delle Forze dell’Ordine sono stati i recenti episodi di cronaca avvenuti sul territorio. Dall’aggressione di Barletta, in cui un uomo è stato brutalmente aggredito con una mazza da baseball in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti agli episodi che hanno visto protagoniste le automobili, dal primato della provincia come quella in cui ci sono più furti di vetture di tutta Italia agli incendi delle stesse. Negli scorsi giorni infatti sono diverse le autovetture date alle fiamme ad Andria, Barletta, Trani e Canosa. A tal proposito i primi cittadini hanno ricevuto rassicurazioni in merito ad un potenziamento dei controlli nelle ore notturne.

Riflettori puntati anche sulle probabili intimidazioni ricevute da personaggi pubblici nella città di Canosa, dove oltre all’incendio del portone di casa dell’europarlamentare Francesco Ventola, ad essere oggetto di attentati sono stati anche un dirigente comunale e il presidente di un istituto di credito.

La risposta dello Stato a questi eventi è stata puntuale, con l’aumento di attività di controllo “ad alto impatto” su tutto il territorio della sesta provincia pugliese soprattutto nelle ore notturne.

