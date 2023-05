Barletta, riduzione IMU e TARI per residenti via Andria e via Callano

BARLETTA – A Barletta, i residenti di via Andria e via Callano potranno beneficiare di una riduzione su IMU e TARI del 2023. I cittadini penalizzati dal cantiere per l’eliminazione dei passaggi a livello hanno ottenuto l’ok per ammortizzare le imposte dell’anno in corso. Il provvedimento è stato approvato nel consiglio comunale di martedì pomeriggio, non senza polemiche per le modalità che hanno coinvolto maggioranza e opposizione.

La seduta consiliare prevedeva la discussione finanziaria come settimo ed ultimo punto all’ordine del giorno, dopo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Al momento dell’approvazione della riduzione sulle tasse, la maggioranza ha approfittato dell’assenza dell’opposizione, che per scelta di coalizione non presenzia ai riconoscimenti dei debiti fuori bilancio. Al termine di questa fase, il consigliere di maggioranza Luigi Antonucci ha chiesto e ottenuto che il provvedimento per i residenti di via Andria e via Callano venisse dato per letto e approvato, senza emendamenti e discussioni che avrebbero potuto includere anche l’opposizione.

La lamentela del centrosinistra, espressa in una nota a margine del consiglio comunale, riguarda non soltanto il provvedimento adottato senza la consultazione di una parte dell’assise, ma anche l’aver escluso dalla riduzione una larga parte di residenti perché ritenuti non facenti parte dell’area penalizzata dal cantiere. L’opposizione ha annunciato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sui lavori di via Andria e via Callano che, stando alle nuove date, dovrebbero completarsi entro fine anno.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp