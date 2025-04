Barletta, ricerche in corso di Francesco Diviesti: parla il legale della famiglia

Sono ancora in corso le ricerche di Francesco Diviesti, 26enne di Barletta, di cui non si hanno notizie dalla notte tra il 25 e il 26 aprile. Il giovane è stato visto per l’ultima volta nei pressi del salone da barbiere dove lavora col padre. Da allora, il suo cellulare risulta spento e ogni tentativo di contatto è fallito. I genitori, disperati, hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri. A coordinare l’attività investigativa è la Prefettura di Barletta Andria Trani che ha attivato il protocollo provinciale di ricerca.

Intanto l’intera città si è mobilitata: l’appello e la foto di Francesco sono stati condivisi centinaia di volte sui social da amici, parenti e dal primo cittadino Cosimo Cannito. Gli inquirenti hanno acquisito alcuni indumenti del ragazzo scomparso per la ricerca con i cani molecolari.

