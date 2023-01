Barletta: Riattivata rianimazione ospedale Dimiccoli

Riattivata da oggi, lunedì 2 gennaio 2023, l’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Dimiccoli di Barletta con 8 posti letto. L’incendio del 12 settembre scorso, che interessò la struttura esterna dell’ospedale, provocò ingenti danni alla unità operativa: letti, attrezzature e impianti andarono in avaria.

Gli interventi, cominciati immediatamente, hanno riguardato impianti elettrici e idraulici, soffitto, pavimento e infissi. Letti e apparecchiature sono state sostituite. “I ricoveri sono ripresi alle 14.00 di lunedì 2 gennaio – precisa Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt -, sono attivi tutti gli 8 posti letto di cui è dotata la struttura. I lavori sono stati conclusi nei tempi previsti. Ringrazio tutti gli operatori che in totale sicurezza in questi mesi hanno consentito di portare avanti l’attività chirurgica e quanti sono intervenuti per concludere in tempi rapidi i lavori di rifacimento di tutta l’Unità operativa”.

