Barletta, rapinò supermercato a febbraio: un 20enne ai domiciliari

BARLETTA – Agli arresti domiciliari il ventenne di Barletta che lo scorso 2 febbraio si è reso protagonista di una rapina a mano armata in un supermercato alla periferia nord della città. Dopo la complessa attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Trani, gli agenti della Questura della BAT hanno intercettato e arrestato l’uomo ritenuto responsabile dell’episodio avvenuto ad inizio 2025.

Fondamentali, per risalire alla dinamica dei fatti, le immagini di videosorveglianza, che hanno immortalato il ventenne barlettano mentre brandiva un coltello, faceva il suo ingresso nell’attività commerciale e con l’arma impugnata minacciava una delle cassiere, intimandole di consegnargli l’incasso che fino a quel momento ammontava a circa 1200 euro.

Le telecamere hanno poi ripreso l’uomo, che si è introdotto nel supermercato con guanti e passamontagna, mentre recuperava e indossava il suo giubbotto precedentemente nascosto nei pressi del locale, con l’intento di eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Strategia insufficiente, poiché gli agenti di Polizia sono riusciti ad individuare l’indagato e a recuperare sia gli indumenti indossati durante la rapina, sia l’arma utilizzata per farsi consegnare il denaro. Il ventenne è adesso agli arresti domiciliari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author