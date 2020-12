Barletta | Rapina in un supermercato, due feriti. Arrestato 27enne

Ha rapinato un supermercato di Barletta,

minacciando la cassiera con un taglierino poi, nella colluttazione con

il titolare e due collaboratori che tentavano di fermarlo, li ha feriti.

I carabinieri hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata un

27enne tranese, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

L’uomo, con un complice che è riuscito a dileguarsi, armato di

taglierino e con il volto coperto da cappuccio e mascherina, ha fatto

irruzione in un supermercato di Barletta in via Venezia. Dopo aver

minacciato la cassiera, ha portato via la somma di denaro di 70 euro e

nella violenta colluttazione con il titolare e gli altri due dipendenti

ha provocato loro lievi abrasioni. Quando i militari sono arrivati sul

posto hanno bloccarlo il rapinatore, recuperando l’arma e la refurtiva,

che è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Il 27enne è finito

in carcere, mentre proseguono le indagini per identificare il complice.