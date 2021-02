Barletta | Raccolta differenziata, dal 22 febbraio distribuita fornitura porta a porta

A Barletta inizierà dal quartiere Settefrati, il 22 febbraio prossimo, il servizio di distribuzione porta a porta della fornitura 2021 delle buste per la raccolta differenziata.

Dopo il positivo riscontro della sperimentazione partita a novembre 2020 nel centro storico, grazie all’impegno del consigliere comunale Ruggiero Marzocca, componente della commissione Affari istituzionali, si parte ora con il servizio a pieno regime, cominciando da Settefrati con la previsione di allargarlo al più presto anche a Borgovilla – Patalini.

Tale modalità di distribuzione, su impulso del consigliere Marzocca, d’intesa con il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore all’Ambiente Ruggiero Passero, in accordo con l’amministratore delegato di Bar.S.a. Michele Cianci, si allarga dunque alle altre zone della città per andare incontro alle esigenze dei cittadini e favorire il corretto conferimento dei rifiuti. Addetti di Bar.S.a. provvederanno alla distribuzione dei kit, che avverrà inizialmente il lunedì e il martedì, dalle ore 14 alle ore 16, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Le buste per la raccolta differenziata potranno essere ritirate previa esibizione del documento d’identità al personale incaricato, che rimarrà all’esterno del domicilio.

Per il resto della popolazione resta attivo il servizio presso il Centro di raccolta di via degli Ulivi (angolo con via dei Salici).