11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Barletta prova a chiudere La Monica

Fabrizio Caianiello 11 Agosto 2025
centered image

Il Barletta prova a chiudere con Giuseppe La Monica. Come anticipato due settimane fa da Antenna Sud, il club biancorosso punta forte sull’attaccante attualmente in forza al Campobasso, che nelle ultime ore sembrava più vicino al Martina (che però sta chiudendo Ryduan Palermo).

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Blitz Martina per Ryduan Palermo

11 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Heraclea, Mario Ciampi è il nuovo Club Manager

11 Agosto 2025 Flavio Insalata

Lecce, Esposito al Melbourne Victory in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

11 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Audace Cerignola, Maiuri: “Questa gara sia un punto di partenza”

11 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Cuppone uomo di Coppa: il suo gol regala al Cerignola la sfida al Verona

11 Agosto 2025 Antonio Specchio

Cerignola, vittoria storica in Coppa Italia: Avellino battuto, al “Monterisi” atteso il Verona

10 Agosto 2025 Antonio Specchio

potrebbe interessarti anche

Incendi, in Puglia divorati già circa 7mila ettari di vegetazione

11 Agosto 2025 Antonella Fazio

Agricoltura, 5 anni per ottenere la qualifica di IAP: ok dal Governo

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, via libera al piano Triennale per la Tassa di soggiorno che punterà sul turismo

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Barletta prova a chiudere La Monica

11 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello