Barletta prova a chiudere La Monica

Il Barletta prova a chiudere con Giuseppe La Monica. Come anticipato due settimane fa da Antenna Sud, il club biancorosso punta forte sull’attaccante attualmente in forza al Campobasso, che nelle ultime ore sembrava più vicino al Martina (che però sta chiudendo Ryduan Palermo).
